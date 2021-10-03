Ormanlık alanda mantar toplarken düşerek yaralanan kadın kurtarıldı - Haberler
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Ormanlık alanda mantar toplarken düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Ormanlık alanda mantar toplarken düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Sarıçiçek mevkisinde ormana mantar toplamaya giden Altun Ş, bir süre sonra düşerek yaralandı.

Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan kadın, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşılan kadın, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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