Ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar
Arnavutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.
26.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:05
Arnavutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA