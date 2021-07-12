Ormanlık alanda korkutan yangın
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Ormanlık alanda korkutan yangın

Ormanlık alanda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın olayında 10 dönümlük alanda bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ormanlık alanda korkutan yangın
Ormanlık alanda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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