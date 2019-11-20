Ormanlık alanda korkutan yangın

20.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:33

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında meydana gelen yangın korkuttu. Yaşanılan yangında 50 dönümlük alan yandı.



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını kent merkezinden fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından itfaiye ekipleri aynı zamanda olası bir alev alma durumuna karşı da bir süre hazır bekledi. Meydana gelen yangında yaklaşık 50 dönümlük alan yandı. Yangında bir çok çam ağacı zarar gördü.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA