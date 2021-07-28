Ormanlık alanda kenevir hasadı yapan 2 kişiye suçüstü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs, jandarma ve polis ekiplerince yapılan baskında kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs, jandarma ve polis ekiplerince yapılan baskında kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan arazi aramasında bin 352 Kök Kenevir Bitkisi, 8 kilo kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği bulunarak el konuldu.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İnceğiz Mahallesinde 27 Temmuz Salı günü Antalya KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.S. (35) ve A.K. (22) isimli şahısların İnceğiz Mahallesinde bulunan ormanlık alana uyuşturucu ve uyarıcı madde elde etmek maksatlı olarak kenevir bitkisi ektiği ihbarı alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Z.S. ve A.K. isimli şahıslar kenevir bitkisi ekili alanda kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan arazi aramasında bin 352 kök kenevir bitkisi, 8 kilo kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği bulunarak el konuldu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli 2 şahıs Z.S. ve A.K. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı