Ormanlık alanda kenevir hasadı yapan 2 kişiye suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlık alanda kenevir hasadı yapan 2 kişiye suçüstü

Ormanlık alanda kenevir hasadı yapan 2 kişiye suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs, jandarma ve polis ekiplerince yapılan baskında kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs, jandarma ve polis ekiplerince yapılan baskında kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan arazi aramasında bin 352 Kök Kenevir Bitkisi, 8 kilo kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği bulunarak el konuldu.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İnceğiz Mahallesinde 27 Temmuz Salı günü Antalya KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.S. (35) ve A.K. (22) isimli şahısların İnceğiz Mahallesinde bulunan ormanlık alana uyuşturucu ve uyarıcı madde elde etmek maksatlı olarak kenevir bitkisi ektiği ihbarı alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Z.S. ve A.K. isimli şahıslar kenevir bitkisi ekili alanda kenevir hasadı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan arazi aramasında bin 352 kök kenevir bitkisi, 8 kilo kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği bulunarak el konuldu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli 2 şahıs Z.S. ve A.K. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanlık alanda kenevir hasadı yapan 2 kişiye suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:08:03. #1.14#

title