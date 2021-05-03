Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı

Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da ormanlık alanda ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Gökhan A. kendini yaktı.

ANTALYA'da ormanlık alanda ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Gökhan A. kendini yaktı. Alevler ağaçlıklı alana sıçrarken Gökhan A.'nın feryatları üzerine çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Gökhan A., hastaneye kaldırılırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 18.00 sularında Muratpaşa ilçesi Lara sahili karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle problemler yaşayan Gökhan A. motosikletiyle ormanlık alan önüne geldi. Sık ağaçların arasında doğru giden Gökhan A., burada henüz belirlenemeyen bir şekilde kendisini yaktı. Alevler büyüyerek ağaçlara sıçrayınca çevredekiler yangın olduğunu düşünerek yangın söndürme tüpleri ile bölgeye gitti. Bu sırada Gökhan A.'nın yardım çığlıklarıyla alevler içinde koştuğunu görüldü. Yanan Gökhan A.'ya müdahale edenler bir yandan da 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak haber verdi.

Olaya müdahale eden çevre sakinleri Gökhan A.'nın yanan kıyafetlerini üzerinden çıkartarak, müdahalede bulundu. Gelen ambulansa alınan ağır yaraalı Gökhan A.'nın polise güçlükle verdiği ilk ifadesinde ailevi problemleri olduğunu söylediği öğrenildi. Gökhan A. tedavi için yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Yanan ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Gökhan A.'ya müdahale eden kişilerden Batuhan Kostik, "Yanan bir vatandaş vardı. Bizde görünce yardım ettik. Nasıl olduğunu görmedik sadece yanmış halini gördük. Ambulansı ve itfaiyeyi arayıp yardım istedik. Bilinci açıktı umarım yaşar" dedi.Olayı görenlerden Sinem Kostik, "Kardeşim bir ses duyduğu için hemen geldik. Yanıyordu. O sırada ambulans ve itfaiyeyi aradık. Elimizden geldiğince müdahale ettik. Ancak çok kötü durumdaydı. Tanımıyorum, sadece ses duyduğumuz için geldik. İnşallah iyileşir" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ali Tandoğan Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:08:45. #1.15#

title