Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
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Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor

Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) 3 gün önce annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının 'Anne' diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için 2 kilometre koşarak Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber edilmişti.

Yağmur altında aramalar sürüyor

Gece geç saatlere kadar kilometrelerce alanın tarandığı bölgede Jandarma ve AFAD ekiplerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın Labrador cinsi Taç isimli iz takip köpeğide destek veriyor. Yağan yağmura rağmen ormanlık alanda devam eden aramalarda 3 gündür bir ize rastlanmadı. - KARABÜK

Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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