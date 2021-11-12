Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışması başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi. Ailenin yardım ihbarı üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda çalışma başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Görev sırasında kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Görev sırasında kalp krizi geçiren asker şehit oldu

 3 yaşındaki Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

3 yaşındaki Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title