Ormanlık alanda huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanda huzur uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ormanlık alanda huzur uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 15 ekip, 35 personel ile ormanlık alanda yapılan huzur uygulaması kapsamında orman alanda incelemelerde bulunuldu. Yapılan uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen araçlar ve kişiler üzerinde kontroller gerçekleştirildi. Uygulamaların sıklıkla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı