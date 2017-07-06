Ormanlık Alanda Hint Keneviri Bahçesi Kurmuş

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklanırken, ormanlık arazi içerisine ekili 4 bin 207 kök Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir AVM civarında şüpheli 3 şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 41 adet ecstasy hap, 4,5 gram kubar esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan polis, Yığılca yolu Nuhlar köyü mevkii civarında ormanlık alan içerisine Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, ekili vaziyette 4 bin 207 kök Hint keneviri ile şüphelinin ikametinde 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı, işlemlerinin ardından 2313 SKM yasaya muhalefet suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE