Ormanlık Alanda Fetö Kitapları Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda FETÖ'ya ait kitaplar bulundu.



Alınan bilgiye göre, jandarma asayiş ekipleri Selimiye köyü sınırları içerisinde yapılan kontrolde ormanlık alanda iki çuval içerisinde yol kenarına bırakılmış 70 tane FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap tespit etti.



Ekipler tarafından kitaplara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.