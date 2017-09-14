ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Cesedin bir yılı aşkın süredir kayıp olan 22 yaşındaki Osman Kızmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerine teşhis için hastaneye çağrılan ablası ablası Neşe Kızmaz fenalik geçirdi.



Bugün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ketenbelen Mezarlığı civarındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir Rus turist, yerde cesetle karşılaştı. Turistin bilgilendirdiği rehberin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre önce yaşamını yitirdiği belirlenen erkek cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



KAYIP GENCİN ABLASI FENALAŞTI



Cesedin geçen yıl Ağustos ayından beri kayıp olan Osman Kızmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, teşhis için abla Neşe Kızmaz'ı hastaneye çağırdı. Hastaneye gelen Neşe Kızmaz, gözyaşlarına boğulup, güvenlik görevlisine sarılarak, "Ne olur kardeşim olmasın" diye gözyaşı döktü. Neşe Kızmaz'a cesedin üzerinden çıkan özel eşyaları gösterildi. Fenalık geçiren Neşe Kızmaz, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.



Kemer cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Antalya