Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler
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Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler

Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda birbirine yakın iki bölgede damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 478 kök kenevir bitkisi ve 1867 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda birbirine yakın iki bölgede damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 478 kök kenevir bitkisi ve 1867 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Beydere Mahallesi sınırlarında bulunan sulama göleti civarında ormanlık alan içerisinde su kaynağı yakınında birbirine yakın 2 bölgede kenevir bitkisi ekimi yapıldığı, damlama sulama sistemi ile büyütüldüğü bilgisi elde edilmesi üzerine, bölgede yapılan aramada kenevir ekili alanlar tespit edildi. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için belirtilen bölgelerde takip çalışması başlatılırken birbirine yakın iki alanda 478 kök dişi kenevir bitkisi, 1867 gram kurutulmuş kubar esrar, 167 metre hortuma imha için el konuldu. Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; olay yerinde bulunan şarap ve gazoz şişelerinden delillendirmek üzere 3 biyolojik svap, 4 parmak izi alındığı açıklandı. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

(İHA)

Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler
Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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