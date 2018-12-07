Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Ağaçlardan Gelinlik Topladı
Çorum'da ormanlık alanda çam ağaçlarına asılmış halde çok sayıda gelinlik bulundu. Kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler, ağaçlardan toplanarak çöpe atıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çok sayıda çam ağaçlarına asılmış gelinlik bulundu.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Olay, ilçeye bağlı İnal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere gore, Kamil köy grup yolu üzerinde bulunan halk arasında da İnal çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda vatandaşlar yerde ve çam ağaçlarında asılı çok sayıda gelinlik olduğunu gördüler.
KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN ATILDIĞI BİLİNMİYOR
Düğün sezonlarında binlerce lira verilerek kiralanarak veya satın alınarak genç kızların hayallerini süsleyen gelinliklerin kim ya da kimler tarafından ne sebeple atıldığı öğrenilemedi.
HEPSİ ÇÖPE ATILDI
Gelinlikleri bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırırken, gelinliklerin ormanlık alana neden atıldığı öğrenilemedi. Vatandaşlar ağaçlar ve yerlerden topladıkları gelinlikleri çöpe attılar.
İşte şaşkına uğratan o görüntü;