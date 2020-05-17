Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü
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Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gedikli mahallesi, Ayıcık mevkinde ormanlık alanda akşam 23.00 sıralarında başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ormana yayılmadan söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü
17.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:53

Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gedikli mahallesi, Ayıcık mevkinde ormanlık alanda akşam 23.00 sıralarında başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ormana yayılmadan söndürüldü. Yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gedikli mahallesi Ayıcık mevkinde bu akşam saat 23.00 sularında çıkan orman yangını çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangına Adana Büyükşehir ve Kozan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman işletme müdürlüğü yangın söndürme araçları müdahale etti. Erken müdahale ile kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürülürken yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

Ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü

Kaynak: İHA

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