Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

10.09.2020 03:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 03:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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