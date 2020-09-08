Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi yakınındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi.

Vatandaşlar da ellerine aldıkları ağaç dalları ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: AA