Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Turfandede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan yükselen duman çıkması sonrası Orman İşletmeye bağlı 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Gölmarmara Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Besici kadın, yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşı döktü
Besici kadın, yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşı döktü
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Yan tesise de sıçrayana alevler kontrol altına alındı
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Yan tesise de sıçrayana alevler kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Umut Meraş Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:32:44. #1.14#

title