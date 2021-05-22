Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
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Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi Yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönüm arpa ekili alan ve 3 dönüme yakın ormanlık alan küle döndü.

Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi

Yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönüm arpa ekili alan ve 3 dönüme yakın ormanlık alan küle döndü. Küle dönen alanlar havadan drone ile görüntülenirken, yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Döşemealtı İlçesi Kevşirler Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sularında çıktı. Mahalle yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm arpa ekili arazi ve 3 dönüme yakın ormanlık alan küle döndü.

"Arpa arazisi küle döndü"

Yangının öğle saatlerinde çıktığını ifade eden Kevşirler Mahalle Muhtarı Mustafa Hekimoğlu, "Bana da köylüler söyledi. Hemen gelerek itfaiye ekiplerini aradık. Ekiplerimiz iyi müdahale etti. Kısa zamanda kontrol altına aldık. Arpa arazisi küle döndü. Ekin tarlasına geçen yangını zamanında söndürdük. Eğer orasın söndürmesek yangın köyü çembere alacaktı" dedi.

Yangın sonrasında 10 dönüm arpa tarlası küle dönen Arif Hekimoğlu, "Maalesef başımıza böyle bir olay geldi. 10 dönüm arpa tarlam yandı. Yapacak bir şey yok. Ekin biçtirmeye gelmiştim, gelirken baktım dumanlar çıkıyor. Ben geldiğimde tarla yanmaya başlamıştı. Aşağı yukarı 8-9 bin zararım var" diyerek durumu anlattı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi
Son dakika haberi | Ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm arpa ekili alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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