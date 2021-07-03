Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu
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Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu

Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan araç yangını sebebiyle bir otomobil kül oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan araç yangını sebebiyle bir otomobil kül oldu. Çam ormanlarının bulunduğu yolda çıkan yangının ormana sirayet etme tehlikesi yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde çam ormanlarının bulunduğu Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. İddiaya göre 35 F 7447 plakalı Mercedes marka araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsü otomobili yol kenarına çekip araçtan inerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Ormana sirayet etme tehlikesi korkuttu

Öte yandan yangının çıktığı bölgenin çok sayıda çam ağacının bulunduğu ormanlık alan olması da olası bir felakete davetiye çıkardı. Yangının ormana sıçrama tehlikesi yürekleri ağza getirirken, alevlere kısa sürede müdahale gerçekleşti. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR

Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu
Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu
Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu
Ormanlık alanda çıkan araç yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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