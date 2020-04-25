Ormanlık alanda bulunan yaralı köpek tedaviye alındı Silivri'de ormanlık alanda bulunan 1 yaşındaki köpek, korumaya alındı.

Silivri'de ormanlık alanda bulunan 1 yaşındaki köpek, korumaya alındı.

Ormanlık alanda besleme yapan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ekipleri, yol kenarında terk edilmiş 1 yaşlarında ağır yaralı halde Terrier cinsi köpek buldu.

Bir aracın çarptığı düşünülen köpek, dernek yetkililerince korumaya alınarak hayvan hastanesine getirildi.

Yapılan klinik muayene ve ileri tetkiklerinde köpeğin sol arka ayağında ve kalçasında parçalı kırıklar olduğu, sol gözünü ise kaybettiği belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisine başlanan köpeğe 3 ayrı operasyon planlanıyor.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, minik köpeği tek gözüyle kabul edip sevecek, ömür boyu kollayacak yuva aradıklarını söyledi.

Kaynak: AA