Ormanlık alanda bir ceset bulundu Yalova'nın Termal ilçesindeki mesire alanında, yarısı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Yalova'nın Termal ilçesindeki mesire alanında, yarısı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi civarındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinin toprak ve taş parçalarıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlenen ceset üzerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 10 önce öldüğü düşünülen cesedin kimlik tespiti için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA