Ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kadirli ilçesi Koçlu köyünde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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