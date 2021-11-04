Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık alanda, başından vurulmuş halde ağır yaralı şekilde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'ndeki demiryolu altı bataklık mevkiindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda ormandan silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Silah sesinin geldiği mevkide inceleme yapan polis ekipleri, Samet T.'nin başından vurulmuş halde hareketsiz yattığını fark etti. Ağır yaralı olduğu belirlenen Samet T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

 Eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Her şey damadının üzerine yaptığı evi geri almak içinmiş

Eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Her şey damadının üzerine yaptığı evi geri almak içinmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title