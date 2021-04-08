ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mengen ilçesinde arkadaşıyla birlikte ormanlık alana giden Metin Eröz, anne ayı ve 2 yavrusunu görüntüledi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde arkadaşıyla birlikte ormanlık alana giden Metin Eröz, anne ayı ve 2 yavrusunu görüntüledi. Eröz, anne ayının yavrularını korumak için kendilerine kaya yuvarladığını söyledi.

Mengen ilçesinde esnaflık yapan Metin Eröz, arkadaşıyla birlikte Hızarderesi mevkiine gezi ve fotoğraf çekme amaçlı gitti. 2 arkadaş burada anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Metin Eröz, cep telefonunun kamerasıyla ayı ailesini görüntüledi. Ayılar, kendisini görüntüleyen Metin Eröz'ü fark edince korkuyla kaçtı. Bu sırada ayı ayağıyla büyük bir taş parçasını yokuştan aşağıya yuvarladı. Taşın geldiğini gören Metin Eröz ve arkadaşı panik yaşadı. Taş kimseye gelmedi.

'HEYECANLI BİR MACERAMIZ OLDU'

Ayının yavrularını korumak için kendilerine kaya yuvarladığını belirten Metin Eröz, "Arkadaşımla arabayla ormana fotoğraf çekmeye giderken, yolda 3 tane canlı gördük. İlk başta domuz sandık. Daha da yaklaştığımızda bunun 3 tane ayı olduğunu fark ettik. Bir anne ve 2 küçük yavrusuydu. Arabayla yanlarına daha da yaklaştık. Onlar da doğal olarak ürküp kaçtı. Ormana, yukarı doğru kaçmaya başladılar. Biz de onları seyrederken, bizim onların arkalarından gideceğimizi düşünerek anne ayı yavrularını korumak amacıyla kaya yuvarladı. Bayağı büyük bir kayaydı. Şans eseri arabaya 1 metre kala kaya durdu ve herhangi bir zarar görmedik. Bu şekilde heyecanlı bir maceramız oldu." dedi.

ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR
ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR
ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR
ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Burak Deniz Bahar Candan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ümit Öztürk Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ORMANLIK ALANDA AYI AİLESİYLE KARŞILAŞTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:37:41. #1.16#
title