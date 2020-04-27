Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı
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Ardahan, Yerel, Haber

Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı

Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapan tarafından fotoğraflandı.

27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:37
Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı

Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı

ARDAHAN - Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapan tarafından fotoğraflandı.

Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 33 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde avını yakalamış bir kurt görüntüledi.

Ardahan'ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Ormanlık alanda avı ile ilerleyen kurt fotokapana takıldı

Kaynak: İHA

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