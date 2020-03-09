Ormanlık alanda asılı bulunan gencin ailesi perişan oldu Ormanlık alanda asılı bulunan gencin ailesi perişan oldu Adana'da ormanlık alanda asılı halde bulunan gencin anne ve babası gözyaşları içinde olay yerine koşarak geldi Acılı baba, oğlunun hayatı çok sevdiğini, öldürülmüş olabileceğini söyledi Adana'da ormanlık alanda asılı halde bulunan...

Ormanlık alanda asılı bulunan gencin ailesi perişan oldu

Adana'da ormanlık alanda asılı halde bulunan gencin anne ve babası gözyaşları içinde olay yerine koşarak geldi

Acılı baba, oğlunun hayatı çok sevdiğini, öldürülmüş olabileceğini söyledi

ADANA - Adana'da ormanlık alanda asılı halde bulunan gencin, anne ve babası olay yerine gözyaşları arasında koşarak geldi. Acılı baba, oğlunun hayatı çok sevdiğini öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alanda hayvan otlatan bir kişi ağaçta asılı halde bir genç olduğunu görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Toğuş isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde şahsın nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken acı haberi duyan gencin annesi Sultan ve babası Mehmet Toğuş ise olay yerine koşarak geldi. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Baba ise koşarak oğlunun yanına kadar gelip "Benim oğlum kendini asmaz, o hayatı çok seviyordu. Onu öldürmüşlerdir" diye tepki gösterdi. Polis incelemeyi yaptıktan sonra cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA