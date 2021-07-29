Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu
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Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu

Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana ekilmiş ve bakımları yapılmış 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana ekilmiş ve bakımları yapılmış 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin Kızılçukur Mahallesinde devriye attığı sırada ormanlık alana ekilmiş kenevir bitkileri tespit edildi. Orman arazisine dikilmiş vaziyette boyları 20 santimetre ile 40 santimetre arasında değişen 51 kök kenevir bitkisi sökülerek imha edilirken kenevir bitkisini diken ve yetiştiren kişi ya da kişileri, yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. - MANİSA

Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu
Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu
Ormanlık alanda 51 kök kenevir bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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