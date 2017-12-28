Ormanlık Alana Zeytin Dikildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen programda, halka ekonomik katkı sağlaması amacıyla ormanlık alana 8 bin zeytin fidanı dikildi.



İlçeye bağlı Harlısu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, İskenderun Orman İşletme Şefliği tarafından orman toprağı ve bozuk orman alanı olarak adlandırılan 250 dekarlık alanda zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, burada yaptığı konuşmada, ekilen fidanların 49 yıl boyunca gelir sağlayacağını ve bakımlarının ilk 3 yıl boyunca kurumlarında yapılacağını söyledi.



Hatay'da zeytinciliğin daha ileri noktalara taşınması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile sürekli görüştüklerini belirten AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, ormanların halka açılmasını savunduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirtti.



Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde toplamda 30 bin 172 zeytin, 2 bin 300 ceviz, 2 bin 800 badem, 20 bin fıstıkçam, 1 bin 500 aşılı alıç olmak üzere 56 bin 772 fidan dikildi.



Ayrıca 3 bin 500 delice zeytin ve 3 bin 500 alıç aşılaması yapıldı.