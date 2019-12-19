Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde

19.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:59

İzmir'in Aliağa ilçesinde, orman arazisinde bulunması sebebiyle 11 evden 7'sinin yıkımı 4. günde de devam etti.



Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde bulunan Köstemkoy'daki 11 ev için yıkım kararı çıkmıştı. Ormanlık alana inşa edilen evlerden 7'sinde ise yıkım işlemi sürüyor. Yıkımın 4. gününde bölgeye gelen ekipler, 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararla şuana kadar 4 evde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkımlar sırasında jandarma ekipleri de bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Bazı ev sahipleri ise yıkımı görmemek için bölgeden ayrıldı. Evlerin içerisinden çıkan demir parçaları ise hurdacılar tarafından toplandı. Yıkımların devam edeceği, yıkılan yapıların yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçların dikileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA