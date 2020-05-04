Ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı
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Ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

Ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı
04.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:43

Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı, kenevirler imha edildi.

Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı, kenevirler imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine yakın ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine yapılan aramada ekili halde 330 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken toplanan kenevirler imha edildi.

Ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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