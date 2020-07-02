Ormanlık alana ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 452 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alana ekilmiş 452 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başoğlu Mahallesinde ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 2 buçuk ile 3 metre arasından değişen 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA