Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana ekili halde 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana ekili halde 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından sökülen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.

Manisa'nın Soma ilçesi Akçaavlu Mahallesi Köycivarı mevkisinde bugün saat 13.30 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından ortak yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık arazi içerisine ekilmiş 62 kök her biri 10 ila 40 santimetre boyunda kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından bulunan kenevir bitkileri Kriminal incelemesinin yapılması için 10 adet numune örneği alındıktan sonra geri kalan 52 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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