Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi

Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana ekili boyları 10 ila 150 santimetre arasında değişen 297 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana ekili boyları 10 ila 150 santimetre arasında değişen 297 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yakılarak imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkiinde saat 17.45 sıralarında Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından ortak yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık arazi içerisine ekilmiş, boyları 10 ila 150 santimetre arasında değişen 297 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, bulunan kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 10 adet numune örneği alınarak geri kalan 287 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırmalara devam edildiği bildirildi. - MANİSA

Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi
Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Bülent Ersoy Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:09:09. #1.15#

title