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Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ağaçların diplerine ekili vaziyette, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ağaçların diplerine ekili vaziyette, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kayrak Mahallesi Karaoluk Mevkiinde kenevir ekildiği yönünde istihbarı bilginin gelmesi üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ağaçların diplerine ekili vaziyette, boyları 50-210 santimetre arasında değişen 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli şahıs veya şahısların tespit edilmesi için çalışmalara devam edildiği bildirildi. - MANİSA

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