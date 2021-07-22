ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
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ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, bir vatandaşın havadan bir cismin ormana düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, bir vatandaşın havadan bir cismin ormana düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ormanlık alanda arama yapan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Ulus ilçesi Kadıköy köyü Ömeroğlu Mahallesi'nde Satı Çelik, jandarmayı arayarak saat 18.00 sıralarında havadan bir cismin ormanlık alana düştüğü ihbarında bulundu. Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, jandarma ekipleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, alanda arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği aramalarda, ısıya duyarlı drone kullanıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir ize ulaşılamadı.

Gökyüzünden bir cismin ormana düşmesini gördüğünü iddia eden Satı Çelik, 'Akşam saatlerinde evde otururken, karşı dağa alev topu gibi süzüle süzüle indi. Sonrasında ormanın içine düştü. Duman çıkmadı. Büyük bir şeydi' dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner, 'Köyden bir vatandaşın gökyüzünden ormanlık alana yanar vaziyette bir cismin düştüğü ihbarı üzerine alanda AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizle arama tarama çalışması yaptık. Havadan drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık' dedi.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
ORMANLIK ALANA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN CİSİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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