Ormanlı'ya Tatilci Akını

Balıkesir'in ilçesi Erdek'in ve Kapıdağ yöresinin en güzel turistik yörelerinden denize kıyısı olan Ormanlı Mahallesi, hareketli ve yoğun bir sezon yaşıyor.

Muhtar Nihat Erdoğmuş, kışın 20 hane olan mahallelerinin yaz dönemi nüfusunun 900-1.000'leri bulduğuna dikkati çekerken, "Mahallemize daha çok İstanbul ve Bursa'dan geliyorlar. Konuklarımızın hepsi, daha önceden gelen, bizim de tanıdığımız kişiler" dedi. Ormanlı denizinin derin olmadığına işaret eden Erdoğmuş, "Ayrıca kumumuz da elenmiş gibi. İnsanın üzerine hiç yapışmıyor" diye konuştu. Muhtar Erdoğmuş, mahallelerinde yaklaşık 60 dolayında pansiyon bulunduğunu belirtirken, "Tek ihtiyacımız, küçük teknelerin bağlanmasını sağlayacak bir barınak" dedi. - BALIKESİR