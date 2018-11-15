Ormanlı Sağlık Ocağı'na Tıbbi Cihaz Desteği

Almanya'da bulunan Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde ki sağlık ocağına tıbbi cihaz desteği sağlandı.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce ziyaret ettikleri Ormanlı beldesindeki sağlık ocağında tıbbi cihaz eksikliğini tespit ettiklerini belirterek, "Yönetim kurulu olarak biz de bu eksikliğe gidermek için çalışma başlattık." dedi.

Akay, yöneticiler ve üyelerin destekleri ile eksik olan tıbbi cihazın alınarak derneğin Ormanlı Belde Temsilcisi Varol Aksoy tarafından sağlık ocağına teslim edildiğini kaydetti.