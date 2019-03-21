Ormanlı'da Millet Bahçesi ve Dere Islahı Projeleri Onaylandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'u ziyaret ederek beldeye yapılması planlanan millet bahçesi alanının yer tahsisini onaylarken, dere ıslahı projesinin de Mayıs ayında ihaleye çıkacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Ormanlı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Bayram Başol'u makamında ziyaret etti. Başkan Başol ziyaret sırasında Bakan Yardımcısı Aksu'dan projesi tamamlanan millet bahçesi için yer tahsisi ile belde içerisinden geçen ve fizibilite çalışmaları yapılan derenin ıslah edilmesi talebinde bulundu. İki proje hakkında ilgili bölge müdürlerinden bilgi alan Bakan Yardımcısı Aksu Millet Bahçesi yerinin tahsis işlemleriyle ilgili talimat verirken, dere ıslahı projesinin de Mayıs ayında ihaleye çıkılarak yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Yardımcısı Aksu'ya teşekkür eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol "Yeni dönemde hayata geçirmek istediğimiz Millet Bahçesi projemiz gerçekten beldemizin sosyal ve kültürel hayatının gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir projeydi. Yine beldemiz içerisinden geçen derede hem sel tehlikesi hem de çirkin görüntü oluşturuyordu. Bu gün her iki projeye de onay verdiğiniz için Ormanlı halkımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her iki projede Ormanlı'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Yardımcısı Aksu belediyenin ardından esnafları ziyaret edip sohbet etti. Aksu son olarak ise beldede faaliyet gösteren fındık fabrikasını gezerek incelemelerde bulundu ve çalışanları ile sohbet etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA