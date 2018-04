Ormanlı Belediyesi Çok Amaçlı Salonu Hizmete Açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kültür Bakanlığı'nın destekleri ile yapımı gerçekleşen çok amaçlı salonun açılışını gerçekleştirdi. Başol, açılış nedeniyle beldede görevli kamu kurumlarının idarecileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve belde sakinlerine kahvaltı ikramında bulundu.

Başol kahvaltı sonrasında yaptığı konuşmasında tesisi maddi kazanç sağlamak için değil belde halkına hizmet sunmak için yaptıklarını dile getirdi. Başol konuşmasında "Bu sabah bu salonda sizlerle birlikte olmaktan dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Daha önceki yıllarda da bu tür toplantılar yapıyorduk ancak bu gün kendi salonumuzda sizlerle bir aradayız. Bazen düşündüklerinizi, arzu ettiklerinizi her zaman yerine getiremiyoruz. Onun için bu sabah burada olmanın haklı olarak mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu tesisimizin Ormanlı'ya hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tesisimizde çok güzel toplantı ve düğünlerimizin olacağını tahmin ediyorum. Şunu başta belirtmek istiyorum; biz salonu yaparken kesinlikle maddiyat kazanacağız diye yapmadık. Bu salonumuzun hayatta kalabilmesi için giderlerimizi meclis üyelerimizle hesaplayıp kirasını 2 bin 500 TL olarak hesapladık ve karar aldık. Ancak daha sonra fiyatı 2 bin TL'ye düşürmeyi uygun bulduk. Bir tesisi yapmak belki kolay ayakta tutmak daha zor. Ormanlı'da uzun yıllar hizmet edecek bu tesis tüm etkinlikler için hizmete sunulmuştur. Eğitime dayalı etkinlikleri de bu binada yapmayı düşünüyoruz. Bayan kardeşlerimiz de burada sosyal etkinliklerde, programlarda bulunabilir. 4 yıldır geldiğimiz yere baktığımız zaman gittiğimiz yerlerde bakıp görüyordum. Ormalı'nın bu duruma gelmesini ben bir belediye başkanı olarak tahmin etmiyordum ama yüce Rabbim bu ormanlının önünü açtı. Gururla söyleyebilirim ki; Zonguldak'ta önde gelen belediyelerden birisiyiz. Bu binamızı yaparken bir kuruş kredi kullanmadık. Belediyemizi borç batağına sokmadık. Bizim belediye binamızda, araç gerekçemiz de var. Göreve geldiğimde köprümüz bir afet dolayısıyla yıkıldı. Ormanlı Dernek başkanımız sayesin de köprümüzü yaptık. Araçlarımızın tümünü bakımdan geçirdik. Şu anda cenaze aracı, bakım aracı, traktör hepsi var. Biz Ormanlı'ya 1 tane itfaiye ekibi kurmak zorundayız. Orman işletmelerimizde 3 ton taşıyabilen halatlı itfaiye almayı düşünüyoruz. Önümüzde ki günlerde bunu da hibe yoluyla bize verecekler. Her yıl valilik ve bakanlık emrinde İş-Kur üzerinden 6-7 ay çalıştırmak üzere elemanlar veriyorlar. Biz ilk 2 dönemde bu elemanları tercih hakkımız oluyordu. Belediye de çalışmak isteyenler noter huzurunda kura çekiliyor. 10 gün içerisinde de yeni müracaatlar başlayacak. Noter kanalıyla bu salonda belediyede çalışmak üzere 25 tane eleman alınacak. Ormanlı'yı gittiğimiz her yerde iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Elemanlarımızın ödemelerini tamamen devlet yapıyor Ormanlıya devlet hizmet anlamında her ay 60.000 TL para veriyor. Ben sandıktan çıkan birisiyim. Sandıktan oyla çıkıyoruz, mutlaka kazanmak için mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz de olsa aynı. Ben 12 defa seçime girdim, 2 defa mağlup oldum, 10 defa galip geldim. Bugün Ormanlı'ya hizmet verirken bizim ne bir danışmanımız var, ne bizi yönlendirebilecek elemanımız var. Bizim sizden gelen her şeye kapımız açık. Gelin oturalım, değerlendirelim. 'Ormanlı'ya ne yapabiliriz?' diye düşünelim. Yapabildiğimiz kadarını yaparız, yapamadıklarımızı da diğer günlere ertelemiş oluruz. Mahallerimiz de belli bir yere geldik. Ufak tefek işlerimiz var, o eksiklerimizi de gidermeye çalışacağız. Beldemizde ki noksanlarımızı, göremediklerimizi önümüze getirin, biz yapmaya çalışalım. Uludağ Köyü'nde su arıtma barajımız yapıldı, özel idareye devredildi. Deremizde yaptıracağız. Ormanlı'nın girişine ışıklı tabelalı bir cadde yapmayı hayal ediyorum. İdarecilerle anlaşarak kimsenin kalbini kırmadan Ormanlı'ya hizmet vermeyi istiyoruz. Seçimlere odaklanırken hizmetimizi de asla aksatmayacağız. 1 yıl sonrada sizin önünüze geleceğiz. Bu makamlarda olduğumuz sürece Ormanlı 'ya bir şey kazandırabilmek için çalışacağız. Bu onur ve gururu bize yaşattınız. Belediye personeline, meclis üyelerine, Ormanlı'da emeği geçen herkese şükran ve minnet borçluyum. Tek başımıza bir hiç olduğumuzu bilenlerdeniz. Siz varsanız, biz varız. Biz varsak devlet var. bu mekan hepinize açıktır" dedi.

Konuşmanın ardından Başol kahvaltıya katılan halkla birlikte düğün salonu önünde toplu fotoğraf çektirdi. - ZONGULDAK