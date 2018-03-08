Türkiye'nin en değerli ve en verimli ormanlarından biri olan "Kunduz Ormanları", "Ormanların prensesi" olarak adlandırılan Burçin müdüre emanet.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürü olarak görev yapan Meryem Burçin Irmak, Türkiye'nin en değerli ormanlarından biri olan Vezirköprü Kunduz Ormanlarında, gece-gündüz demeden görev yapıyor. Yaptığı mesleğin genelde erkek mesleği olmasına rağmen zor koşullara aldırış etmeden 7/24 görevinin başında olan Irmak, kadınların her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hemen hemen her gün Kunduz Ormanlarına çıkarak ormanları denetleyen ve gelişmeleri yakından takip eden kadın müdür, diğer mühendislerle istişareler yaparak, ormanın sağlıklı olarak gelişmesi için projeler üretiyor.

"Orman mühendisi olmaktan gurur duyuyorum"

20 yıldır orman mühendisliği yaptığını ifade eden Burçin Irmak, "Mesleğimi severek ve isteyerek yapıyorum. Bu bölümü de kendi isteğimle okudum. Orman mühendisi olmaktan gurur duyuyorum. Tabii ki ciddi sorumluluk isteyen bir iş. Elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün işletmemizi bir adım daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli olan ormanların korunması ve yeni nesilleri aktarılması. Ben bu işi isteyerek yaptığım için açıkçası pek zorlanmıyorum. Genelde toplumun bakış açısı bu mesleğin bir erkek mesleği olduğu yönünde ancak ben buna katılmıyorum. Bence erkek ve kadın ayrımı yok bu işin. Hangi iş olursa olsun insanların onu severek ve isteyerek yapması önemlidir. Bu işi yapan kadın arkadaşlarım da var. Hepsi de çok başarılı. Biraz özverili bir meslek. Özel hayatınızdan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Koruma ve yangınla ilgili sorun çıktığında gece ve gündüzünüz hatta hafta sonu tatiliniz bile olmuyor. Gece-gündüz demeden çalıştığımız oluyor. Ama buna rağmen kadınların bu işi yapabileceğine inanıyorum" dedi.

"280 bin hektara kadın eli değiyor"

Yaklaşık olarak 280 bin hektarlık alanın kendi sorumlulukları altında bulunduğunun altını çizen Irmak, "Bu alanın 140 bin hektarlık alanı orman. 250'ye yakın da orman köylümüz var. Burada verimli orman alanımız çok. Türkiye'deki en güzel sarıçam ormanlarından birisi bu bölgede. 2017 yılında gelirimiz 28 milyon liraydı. Bunun 15 milyon lirasını orman köylüsüne dağıttık. İlçe halkı yaklaşık 15 milyon lira civarında ormandan gelir elde etti. Yaklaşık olarak yıllık 4 ile 5 bin arasında vatandaş, bu ormandan geçimini sağlıyor" diye konuştu. - SAMSUN