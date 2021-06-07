Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan 'Ateş avcıları' düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri mücadeleyle her an hazır olduklarını gösterdi.

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

AMASYA - Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan 'Ateş avcıları' düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri mücadeleyle her an hazır olduklarını gösterdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 'Ateş avcıları' olarak bilinen yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve hızlı yangın ekibi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Orta Karadeniz Bölgesi kentlerinde Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ile ilçelerinden 13 ekip, 65 personelle katıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın startını verdiği yarışlarda 'Ateş avcıları' araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ileriye hortum açtı. Hortumları birbirine ekledikten sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar. Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi. Zorlu etabı tamamlarken zamanla yarışan ekiplerin soluk soluğa kaldığı anlar ise verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından kupa ve madalya verildi. Bölge Müdürü Oflu, yangın sezonu başlarken ekiplerin tamamının hazır olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Yangınlara müdahalede Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Oflu, "Ülkemizde 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı. 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. Bunun yanında 3 bin 31 adet kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ormanları yangınlara karşı korumanın ve tedbirler almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Masatlı da, "Son yıllarda hain terör örgütü devletimizle baş edemeyeceğini anlayınca ormanlarımızı yakarak ülkemize zarar vermeye çalıştı. Bu şebekelerin ormanlarımızı ve masum canlıları hedef almasını şiddetle lanetliyoruz. Onların yaktığının kat kat fazlası kısa süre içerisinde güçlü devletimiz tarafından tekrar yerine konmaktadır" diye konuştu. Yarışta soluk soluğa mücadele eden Kargı Orman İşletmesi ekibinden orman işçisi Sadık Menteş ise, "'Terör haince yaksa bile alevleri biz söndürüp ormanlarımızı koruyacağız" şeklinde konuştu.

Yurdun akciğerleri niteliği taşıyan ağaçları ve çok sayıda canlıyı içinde barındıran ormanların zarar görmemesi için dikkatli olunmasını yineleyen ekipler ufak bir kıvılcım görülmesinde Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirilmesini istedi.

Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Ezgi Mola Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanları koruyan 'Ateş avcıları' nefes nefese yarıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:56:43. #1.15#

title