Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
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Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Yerel

Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor.

Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

EDİRNE - Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor. Kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar yıkıldı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları araştırmalar neticesinde ormanlık alanlara yakın ve ormanlık alanların içerisinde gizli ve izinsiz kaçak yapılar tespit etti. Gerekli tutanakların tanzim edilmesinin ardından, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapıları hiçbir zaman müsaade edilmediğini bundan sonra da edilmeyeceğini belirterek, benzer konuların da yakından takip edileceğini aktardı.

Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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