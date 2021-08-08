Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı
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Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı

Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SICAKTAN bunalan İstanbullular, yangınlar nedeniyle ormanlara girişlerinde yasaklanmasıyla sahillere akın etti.

SICAKTAN bunalan İstanbullular, yangınlar nedeniyle ormanlara girişlerinde yasaklanmasıyla sahillere akın etti. Kimileri sahilde güneşlenirken kimileri kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceye kadar çıkarken, sıcak havadan bunalanlar ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler Tarabya Sahili'ne geldi. Sahile gelenler denize girip yüzerken, sahilde yoğunluk olduğu görüldü. Vatandaşlar orman yasağına dikkat çekerek denize geldiklerini belirtti.

Denizde yüzmeye gelenlerden Ergin Usta, "Çok güzel geçiyor. Ailem ormana gidiyor, ben genelde denize gidiyorum. Müsilaj tehlikesi var ama akıntı olduğu için deniz kendini yeniliyor" dedi.

"ORMANA GİRİŞ YASAK OLDUĞU İÇİN GELDİK"Ozan Çoban ise, "Biz zaten burada oturuyoruz. Ormanlar yasak olduğu için geldik" ifadelerini kullandı.

"ORMAN YANGINLARINDAN DOLAYI DENİZDE YOĞUNLUK OLDU"Ailesiyle denize geldiğini belirten Galip Tutçu, "İnsanlar yangından dolayı hafta sonu buraya geliyor. Müsilaja pek rastlamadık. Dibe daldığınız zaman dipler biraz bulanık" diye konuştu.

Gencal Ağca, "Müsilaj olayı yok, deniz çok güzel; burası doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler" dedi.


Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı
Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı
Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı
Ormanlarda piknik yasaklanınca sahillerdeki yoğunluk arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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