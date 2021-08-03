ORMANLARDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

ORMANLARDA DENETİMLER DEVAM EDİYORÇekmeköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ormanların güvenliği için asayişdenetimi gerçekleştiriyorÇekmeköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve...

ORMANLARDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ormanların güvenliği için asayişdenetimi gerçekleştiriyor

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaparak ormanlık alanlar ile çevrelerinde kundaklamalara ve yangınlara karşı önlemler alıyor. Orman içerisine giren ekipler, ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol ediyor.

Yüz ölçümünün büyük bir bölümü ormanlarla çevirili olan olan Çekmeköy'de belediye ve asayiş ekiplerinin denetimleri devam edecek.

Kaynak: Habermetre