Ormanlara girmek yasak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlara girmek yasak mı?

Ormanlara girmek yasak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yangınlar sonrası alınan kararlar açıklanıyor. Ülkemizde 13 şehirde 20 farklı noktada çıkan yangınların ardından Ormanlara girmek yasak mı? Ormanlara girmek ne zamana kadar yasak? sorularının yanıtları araştırıldı.

Ormanlara girmek yasak mı? sorusunun yanıtı Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar sonrasında bazı illerimizde ormanlara giriş yapmak yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra listeye İstanbul da eklendi.

ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

Yangınla mücadele kapsamında birçok ilde ormanlara giriş yasağı getirilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama ile İstanbul genelinde de 30 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

EYLÜL AYINA KADAR GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Çağatay Akman Bergüzar Korel
Spor Mesut Özil Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanlara girmek yasak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:25:21. #1.16#

title