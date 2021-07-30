Ormanlara girmek yasak mı?

Yangınlar sonrası alınan kararlar açıklanıyor. Ülkemizde 13 şehirde 20 farklı noktada çıkan yangınların ardından Ormanlara girmek yasak mı? Ormanlara girmek ne zamana kadar yasak? sorularının yanıtları araştırıldı.

Ormanlara girmek yasak mı? sorusunun yanıtı Türkiye genelinde meydana gelen yangınların ardından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar sonrasında bazı illerimizde ormanlara giriş yapmak yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra listeye İstanbul da eklendi.

ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

Yangınla mücadele kapsamında birçok ilde ormanlara giriş yasağı getirilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama ile İstanbul genelinde de 30 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

EYLÜL AYINA KADAR GİRİŞ YASAKLANDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.