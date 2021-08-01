Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
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Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

- Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler Hayvanseverler, ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besliyor Kocaeli'de valilik kararıyla ormanlara girmenin ve piknik yapılmasının yasaklanmasıyla hayvanseverler sokak hayvanları için harekete geçti.

- Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler

Hayvanseverler, ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de valilik kararıyla ormanlara girmenin ve piknik yapılmasının yasaklanmasıyla hayvanseverler sokak hayvanları için harekete geçti. Ellerinde su ve mama ile ormanlara gelen vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besliyor.

Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, il genelinde ormanlara girmek ve çevre temizliği için ateş yakmak yasaklanmıştı. Alınan karar kapsamında Kocaeli'de ormanlık alanların giriş ve çıkışları kapatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri de ormanlarda olası yasak ihlaline karşı denetimlerini sürdürüyor. Ormanların boş kalmasıyla birlikte hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı harekete geçen hayvanseverler ise su ve mama ile besleme çalışması yapıyor.

"Elimizde ne varsa toparladık ve onlara yemek vermeye geldik"

Hayvanlara yemek getirdiğini söyleyen Bahadır Katıcı, "Ormanlarda piknik yapılmasının yasaklanmasından ardından burada yaşayan hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyor. Bizde elimizde ne varsa toparladık ve onlara yemek vermeye geldik. Valiliğin aldığı kararı çok doğru buluyorum. Ormana kimin girdiği kimin çıktığı belli değil, ormanda bulunmak zaten tehlikeli. Dolayısıyla kim gidiyor, kim geliyor takip etmek adına yasaklanması çok doğru oldu. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle çok üzgünüm, ölenlere rahmet diliyorum. İnşallah biran önce de bu kötü şeylerden kurtuluruz" dedi.

Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
Ormanlara girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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