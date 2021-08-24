Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları düştü
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Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları düştü

Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaşanan orman yangınlarının ardından ormanlara girişin yasaklanmasıyla birlikte mangalda kullanılanlar başta olmak üzere beyaz et fiyatlarında düşüş yaşandı, fiyatlar yüzde 50 kadar geriledi.

Yaşanan orman yangınlarının ardından ormanlara girişin yasaklanmasıyla birlikte mangalda kullanılanlar başta olmak üzere beyaz et fiyatlarında düşüş yaşandı, fiyatlar yüzde 50 kadar geriledi.

Ülke genelinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları havadan ve karadan günlerce süren yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınırken, hayatı da olumsuz etkiledi. Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aylarca evde kalan vatandaşların kısıtlamaların kaldırılması ile başlayan mangal sefası kısa sürdü. Olası yeni yangınlara önlem olması amacıyla birçok ilde olduğu gibi Aydın'da da ormanlara giriş ile ormanlık ve otluk alanlarda ateş yakmak yasaklandı. Yeni yasaklar mangal yapanları da etkiledi.

"Fiyatlarda yüzde 50 düşüş yaşandı"

Orman yangınlarının ardından yasaklar da beyaz et piyasasını etkiledi. Yasaklar nedeniyle beyaz et fiyatları yüzde 25-30, mangal ürünlerinin fiyatı ise yüzde 50 düştü. Korona virüsün ardından bir de orman yangınları nedeniyle uygulanan yasakların işlerini etkilediğini ifade eden beyaz et ve mangal ürünü satışı yapan Adem Ecevet, "Fiyatlarımızda ve işlerimizde yarı yarıya azalma var. Kanat 60-65 liradan 30 liraya, bütün tavuk 17-18 liradan 12 liraya, but 20 liradan 15-16 liraya kadar düştü. Mangallık grubumuzda yüzde 50'lere, beyaz et grubumuzda da yüzde 25-30'lara varan düşüş yaşandı. Öncesinde Korona virüsten dolayı zor günler geçirdik tam düzeldik, düzeliyoruz derken şimdi de bu yangınların ardından gelen yasaklar maalesef işlerimizi etkiledi. İnsanların çoğu kalabalık ortamlardan, eğlence mekanlarından salgın dolayısıyla uzak durmaya devam ediyor. Vatandaşın tek eğlencesi hafta sonu ailesi ile birlikte gittiği piknik alanlarında mangalını yakıp stres atmaktı o da maalesef hayal oldu" dedi.

Fiyatların düşmesine en çok sevinenin vatandaşlar olduğunu belirten Ecevet, "Vatandaşlarımızın alım gücü herkesin malumu. Kırmızı et tüketemeyenler beyaz ete rağbet gösteriyordu. Yaşanan düşüş ile birlikte vatandaşların yüzü güldü. Yasaklara tepki gösterseler de fiyatlardan dolayı bir memnuniyetleri var. Nerde tüketim varsa arz talep ilişkisindeki fiyat da öyle belirleniyor. Bizler de elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İş yerine özel olarak yaptırdıkları mangal tertibatı ile isteyen müşterilerine mangalda pişmiş ürün satışı yaptıklarını sözlerine ekleyen Ecevet, "Yıllardır iş yerimizde yaptığımız bir uygulamaydı. Yasaklarla birlikte daha da rağbet görür hale geldi" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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