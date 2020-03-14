Ormanlar 'Terminatörlere' emanet
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Mustafa Kemal Atatürk, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Antalya, Güncel

Ormanlar 'Terminatörlere' emanet

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan ormanlık alana Çamkese Böceği zararlısına karşılık 'Terminatör' böceği doğaya salındı.

14.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:22
Ormanlar 'Terminatörlere' emanet

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan ormanlık alana Çamkese Böceği zararlısına karşılık 'Terminatör' böceği doğaya salındı. Terminatör böceklerini fark eden tırtıllar kaçışmaya başladı.


Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesinde bulunan Atatürk Şehir Ormanında Çamkese Böceği zararlısı 'Tırtıl' ile biyolojik mücadele için aynı alana bu böceğin yırtıcısı olan ve halk arasında 'Terminatör' (Calosoma sycophanta) böceği olarak bilinen yüzlerce böcek doğaya bırakıldı. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce Antalya'dan getirilen ve oldukça hızlı olan yaklaşık 250 adet 'Terminatör' böceğinin doğaya salınması ile hızlı bir şekilde hareket ederek yayılmaya başladılar.


Terminatörleri fark eden tırtıllar kaçmaya başladı.


Terminatör böceklerinin hızlıca yayılması ile bu böcekleri fark eden bazı tırtılların etrafa kaçıştıkları gözlemlendi. Oldukça hızlı hareket edebilen Termiantör böceği zararlı böceklere karşı kullanılabilmekte günde 2 veya 3 adet tırtıl yiyebiliyor ve günde 15 tane tırtılı da öldürüp bırakabiliyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, "Bugün Atatürk Şehir Ormanında Çam Kese zararlısına karşılık biyolojik mücadele yapmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Çam kese böceği Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir zararlı. Bizimde Atatürk Şehir Ormanımızda birkaç yıldır yoğun popülasyon nedeniyle zarar yapmaktadır. Çam Kese böceği ile 3 şekilde mücadele edilmektedir. Birincisi mekanik mücadele, ikincisi biyoteknik mücadele ve üçüncüsüde biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede dallardaki keseler toplanıp ormandan uzaklaştırılmakatdır. Şubat ayında bu ormanda bu çalışmayı yaptık. Biyolojik mücadeledede bu zararlı böceğin yırtıcısı olan böcekleri laboratuvarlarda çoğaltmak suretiyle ormanda salmaktayız. Orman Genel Müdürlüğü bu böceğin en önemli yiyicisi olan Calosomayı laboratuvarda çoğaltıp önemli olan orman alanlarımıza salmayı bize temin etmektedir. Bugünde ormanda çoğaltılmış 250 adet diğer adıyla terminatör böceği burada şehir ormanımıza salacağız. Bu böcekle çam kese zararlısına karşı etkin bir mücadele başlatacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Manşet

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