"Ormanlar Nasıl Korunur" resim yarışması sonuçlandı

"Ormanlar Nasıl Korunur?" konulu ödüllü yarışmada ilkokul kategorisinde dereceye giren öğrenciler çeyrek altın, ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrenciler ise yarım altın ile ödüllendirildi.

Çocukları doğa ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek, hayal dünyalarını ortaya koymalarını sağlamak ve resim sanatına ilgilerini desteklemek amacıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoriden oluşan yarışmada İzmir il sınırları içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Umut, çözüm, uyum

Ana teması umut, çözüm, doğayla uyum içinde yaşam ve tüm canlılara adil yaşam hakkı olan eserlerle yarışmaya katılan öğrencilerden Çınar Oktan, Ece Korkmaz ve Nil Aren Sivritepe ilkokul kategorisinde, Buğrahan Erul, İris Şanlıtürk ve Kübra Güzelyıldız ise ortaokul kategorisinde dereceye girdi. Öğrencilere ödüllerini, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, akademisyen ve ressam Dr. Turan Enginoğlu ve ressam Seba Uğurtan verdi.

Çocukların hayal gücüne ihtiyacımız var

28 Temmuz 2021'de başlayan, Muğla ve Antalya'da 124 bin hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınları hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İklim krizinin dünyadaki tüm canlıların yaşamını tehdit eden ve acilen çözüm bulunması gereken bir sorun olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Çocukların engin hayal gücüne ve hayranlık uyandıran bakış açılarına ihtiyacımız olduğu için düzenlediğimiz yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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